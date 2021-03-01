В марте в Петербург поступят еще две партии вакцин от коронавируса

В течение ближайшего месяца Петербург ожидает поступления еще двух вакцин от коронавируса, помимо «Спутника V». Такое заявление сделал Александр Беглов.
По его словам, город наладил ритмичные поставки вакцины. Беглов также уточнил в ходе обращения на «Радио России», что прививку от коронавируса сделали уже четверть миллиона жителей.
Предполагается, что благодаря этому горожане будут активнее участвовать в прививочной кампании. Да и запасов доз вакцины окажется больше.
Напомним, в Северной столице развернуто 129 стационарных пунктов вакцинации, также работают 10 мобильных бригад.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже в восьми торговых центрах Петербурга делают прививки от COVID.