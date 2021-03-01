В марте в Петербург поступят еще две партии вакцин от коронавируса

В марте в Петербург поступят еще две партии вакцин от коронавируса
Губернатор Александр Беглов посетил пункт вакцинации. Фото: Администрация Петербурга

В течение ближайшего месяца Петербург ожидает поступления еще двух вакцин от коронавируса, помимо «Спутника V». Такое заявление сделал Александр Беглов.

По его словам, город наладил ритмичные поставки вакцины. Беглов также уточнил в ходе обращения на «Радио России», что прививку от коронавируса сделали уже четверть миллиона жителей.

Предполагается, что благодаря этому горожане будут активнее участвовать в прививочной кампании. Да и запасов доз вакцины окажется больше.

Напомним, в Северной столице развернуто 129 стационарных пунктов вакцинации, также работают 10 мобильных бригад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже в восьми торговых центрах Петербурга делают прививки от COVID.

Александр Беглов вакцина от коронавируса новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во вторник петербуржцев ожидает теплая и сухая погода
По факту пожара на Большой Пороховской, где нашли связанную пенсионерку и ...
Петербургский суд заблокировал три ссылки на группу с аниме в соцсети
Данила Козловский снимет фильм по сценарию молодого режиссера
В марте в Петербург поступят еще две партии вакцин от коронавируса
Четыре человека пострадали в ДТП с полицейской машиной на Морской набережной
Спасатели эвакуировали жильцов из горящего дома на Савушкина
Назван российский регион с самой высокой средней зарплатой: это не Москва