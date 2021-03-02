В ВОЗ заявили, что борьба с пандемией коронавируса может не завершиться к концу года

В ВОЗ заявили, что борьба с пандемией коронавируса может не завершиться к концу года
Коронавирус. Фото: pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сомневаются, что коронавирус удастся победить до конца 2021 года.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, вакцинация населения постепенно начинает влиять на вирус, но говорить об окончательной победе над вирусом в пределах текущего года рано, сообщает ТАСС.

Такого же мнения придерживается и главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.При этом она считает, что к концу года вакцинация должна заметно ослабить вирус и снизить число госпитализаций.

По последним данным, в мире зарегистрировано 114 420 213 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 64 606 145 пациентов, число смертельных исходов достигло 2 537 616.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, как быть тем, кто не хочет делать прививку от коронавируса. Специалист заявила, что нельзя недооценивать коронавирус и надеяться на лучшее.

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