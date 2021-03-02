Голикова оценила уровень заболеваемости коронавируса в России

Голикова оценила уровень заболеваемости коронавируса в России
Вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила эпидемиологическую ситуацию в России.

Она отметила, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране продолжает снижаться. При этом Голикова добавила, что ситуация в стране остается «достаточно серьезной».

Татьяна Голикова спрогнозировала сроки формирования коллективного иммунитета от коронавируса. Она отметила, что для снятия существующих в России ограничительных мер нужно, чтобы 60% населения выработался иммунитет. По ее прогнозам, коллективный иммунитет может сформироваться уже в августе этого года. При этом вице-премьер добавила, что этого удастся добиться, если кампания по вакцинации будет идти так же, как сейчас.

По последним данным, в России зарегистрировано 4 257 650 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 3 823 074 пациента, число летальных исходов достигло 86 455.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, как быть тем, кто не хочет делать прививку от коронавируса. Специалист заявила, что нельзя недооценивать коронавирус и надеяться на лучшее.

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