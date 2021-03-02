Лукашенко назвал глупостью объединение России и Белоруссии

Лукашенко отметил, что "белорусы должны жить в своей квартире". Фото: сайт Кремля

Лукашенко отметил, что "белорусы должны жить в своей квартире". Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глупо было бы даже рассматривать возможность слияния республики с Россией.

Глава государства провел совещание о военном сотрудничестве с Россией, в ходе которых рассказал о состоявшихся в Сочи переговорах с Владимиром Путиным, передает Sputnik Беларусь.

По словам белорусского лидера, разговор с президентом РФ шел в контексте Союзного государства — «о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти». Комментируя слухи о вхождении Белоруссии в состав России или слияния с ней, Лукашенко отметил, что «белорусы должны жить в своей квартире», в своем суверенном и независимом государстве.

«Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — сказал Лукашенко.

При этом Минск продолжит обсуждать с Москвой вопросы обороны и внешней политики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тихановская спрогнозировала, сколько Лукашенко продержится у власти.