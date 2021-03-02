В Петербурге до 10 марта приостановили чествование юбиляров супружеской жизни

Районные ЗАГСы Северной столицы до 10 марта откажутся от торжественного чествования юбиляров супружеской жизни из-за эпидемиологической ситуации.

О том, что запрет остается актуальным, во вторник, 2 марта, рассказали газете «Петербургский дневник» в ЗАГСе Василеостровского района. Сотрудники ведомства отмечают, что действие ограничительной меры продлили на основании соответствующего постановления Роспотребнадзора, изданного еще в 2020 году: юбиляров супружеской жизни не поздравляют с важной датой из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что традиционно парам, находящимся в браке 25, 50, 55, 65 и 70 лет предоставляется возможность снова официально зарегистрировать свои отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве планируют смягчить ограничения для жителей старше 65 лет. Обязательные меры станут рекомендательными, заявил мэр города Сергей Собянин.