США вслед за ЕС вводит санкции против России из-за Навального

Санкции введены против семерых российских представителей власти и 14 организаций из России, Германии и Швейцари, однако их имена и названия неизвестны. Фото: pixabay

Санкции введены против семерых российских представителей власти и 14 организаций из России, Германии и Швейцари, однако их имена и названия неизвестны. Фото: pixabay

Соединенные Штаты Америки вслед за Евросоюзом объявили о введении персональных санкций против семи высокопоставленных граждан России из-за ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального.

Американские власти заявили, что, помимо семи должностных лиц, в перечень также включены 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия», 13 из которых — частные фирмы, а один — государственный исследовательский институт.

Имена высокопоставленных представителей власти и предприятий, против которых введены санкции, в администрации президента США раскрывать не стали. Также в Америке заявили о намерении проанализировать «дестабилизирующие» действия Москвы по четырем направлениям и продемонстрировать ответные меры на каждое из них в ближайшие недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в санкционном списке Евросоюза оказались глава СК Бастрыкин, начальник Росгвардии Золотов и другие руководители силовых органов.