Почти половина россиян оказались не в курсе введения нового налога с 1 января

Наиболее эффективным вложением средств россияне считают банковские вклады, а также покупку недвижимости для сдачи в аренду и инвестиции в акции. Фото: pixabay

Наиболее эффективным вложением средств россияне считают банковские вклады, а также покупку недвижимости для сдачи в аренду и инвестиции в акции. Фото: pixabay

Аналитики банка «Открытие» выяснили, что 44% россияне не в курсе о новом налоге на доходы со вкладов больше 1 миллиона рублей, вступившем в силу с 1 января 2021 года.

Наиболее осведомленными о методике расчета нового налога оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 29%), а по всей стране лишь 27% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно. На Северном Кавказе о способе вычисления суммы налога знали лишь 8%, в Южном федеральном округе — 18%, передает ТАСС.

В той или иной степени о новом сборе слышали 56% жителей страны, а 27% опрошенных хотели бы узнать о нем больше. Еще 17% заявили, что их не интересует данный налог, поскольку они не располагают вкладами. При этом 74% россиян, не планируют забирать деньги из банка из-за нововведения, тогда как 13% уже снял часть средств с депозитов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские производители мяса и птицы договорились заморозить цены на 2 месяца.