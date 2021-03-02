В Петербурге появится новый Университет искусств и наук

В Петербурге появится новый Университет искусств и наук
От СПбГУ отделится факультет. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

От СПбГУ отделится факультет, который станет самостоятельным университетом.

От Санкт-Петербургского государственного университета отделится факультет свободных искусств и наук. После этого в городе появится новый вуз. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

В ближайшее время станет известно, как будет проходить процесс реорганизации. После этого в Петербурге появится Университет свободных искусств и наук, для него планируют создать новое юридическое лицо.

Нынешние студенты факультета сами решат, чей диплом они хотят получить. Они смогут и дальше заниматься по программе СПбГУ.

«Реорганизация не исключает права обучающихся продолжить обучение в СПбГУ по образовательным программам, по которым осуществляется обучение и получить диплом Санкт-Петербургского университета»,

– заявили в виртуальной приемной университета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что профессор СПбГУ умер после заражения коронавирусом.

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