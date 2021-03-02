Стало известно, как сэкономить на букетах к 8 марта

Стало известно, как сэкономить на букетах к 8 марта
Эксперт посоветовал задуматься о подарке заранее. Фото: pixabay

О подарках стоит задуматься заранее, тогда получится потратить меньше денег.

Председатель совета директоров Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов в эфире «Авторадио-Петербург» рассказал, как сэкономить на букетах к Международному женскому дню. Он посоветовал задуматься о подарках заранее, чтобы не потратить лишнее.

Эксперт заявил, что в букет перед 8 марта стоит как минимум две тысячи рублей. Цены выросли по сравнению с 2020 годом на 30%. Дело в пандемии коронавируса – на таможнях случаются трудности, которые повышают стоимость цветов.

Также не стоит забывать о наценке перед праздниками. Антипов считает, что можно заказывать букеты через онлайн-магазины, а также обратить внимание на тюльпаны и хризантемы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянки рассказали, что хотят получить в подарок на 8 марта.

8 марта подарок праздник цветы


 

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