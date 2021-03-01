Россиянки рассказали, что хотят получить в подарок на 8 марта

Россиянки рассказали, какой подарок хотели бы получить на 8 марта.

Согласно опросу сервиса «Авито», среди ответов больше всего популярны ювелирные украшения (38%), косметика и парфюмерия (30%). При этом около 27% участниц опроса заявили, что предпочли бы делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому хотят получить в качестве подарка сертификат. 13% опрошенных хотят, чтобы им подарили одежду или обувь.

Некоторые представительницы женского пола признались, что мечтают о поездке за город, путевке или интересной книге. Самыми непопулярными подарками оказались посуда, алкоголь и деньги.

Согласно опросу, 44% мужчин планируют подарить дамам косметику и парфюмерию, 28% хотят подарить подарочный сертификат в любимый магазин. Большинство опрошенных (71%) планируют потратить на подарок до 5 тысяч рублей. Только 6% представителей сильного пола готовы потратить более 10 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около двух тысяч тюльпанов вручат женщинам в их весенний праздник. Цветы женщинам вручат волонтеры. А принять участие в, специально приуроченной к этому дню акции, смогут все желающие. Мужчины разных возрастов смогут подарить улыбку прекрасным дамам, которые случайно встретятся им на пути.