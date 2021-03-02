Двух египтян, пытавшихся незаконно попасть в Россию, отправят в колонию

Мужчина отсидят в тюрьме почти два года.

Двух египтян признали виновными в попытке незаконно пересечь госграницу России. Суд назначил им наказание в виде 1 года и 10 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, пишет РИА Новости.

Мужчины пытались попасть в Россию с территории Евросоюза. Они подготовились заранее, взяв с собой рюкзаки с продуктами и одеждой.

Напоминаем, что между Россией и Египтом пока что не открыто авиасообщение, но разговоры об этом ведутся с февраля 2021 года. Ожидается, что возобновится чартерное сообщение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия продлила ограничения на пересечение границы. Правила, введенные в связи с пандемией коронавируса, будут действовать как минимум до 18 марта.