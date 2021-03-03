Следком начал проверку призывов к самоубийству в TikTok

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту распространения информации о детском суициде в соцсетях.

Как сообщается на сайте ведомства, в конце февраля в сети появилась информация, побуждающая подростков совершить «ряд небезопасных для их жизни действий». Профильные ведомства уже приступили к профилактическим мероприятиям.

Вместе с тем россияне обращаются в СК с просьбой провести процессуальную проверку, чтобы пресечь распространение такой информации и установить лиц, причастных к ее распространению.

В связи с этим Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антирейтинг Общественной палаты по вредному контенту возглавил Twitter.