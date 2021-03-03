В Петербурге за сутки коронавирусом заболели почти тысяча человек

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели почти тысяча человек
Подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге продолжают выявлять случаи заболевания COVID-19. Еще 962 петербуржца заразились коронавирусной инфекцией в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Петербурге выявлено 370 019 заболевших. Об этом в среду, 3 марта, сообщает оперативный штаб.

Еще 2635 пациентов были выписаны из стационаров города по выздоровлению и после получения двух отрицательных тестов на коронавирус. Летальная статистика пополнилась 39 случаями.

Лидером по суточной заболеваемости сегодня стала Москва. Следом идет Северная столица, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области за сутки обнаружили 144 новых инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге число коронавирусных пациентов выросло на 189%.

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