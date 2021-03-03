Коронавирус стал причиной смерти еще 39 жителей Петербурга

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки зарегистрировали 39 смертей от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Северная столица занимает второе место в антирейтинге по числе летальных исходов от коронавируса, на первом — Москва, где за сутки умерли 46 пациентов с COVID-19. Статистика смертности по всей России пополнилась 452 жертвами коронавируса. Отметим, что днем ранее в городе на Неве скончались 49 человек, то есть на 10 человек больше.

В общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 11 200 человек. В целом по России умерли от COVID 87 348 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге число коронавирусных пациентов выросло на 189%.