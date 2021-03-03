Волонтеры спасли черепаху со льда Большой Невки

Волонтеры спасли черепаху со льда Большой Невки
Черепаху спасли с льдины Большой Невки. Фото: unsplash

Две спасательницы из отряда «Кошкиспас» помогли черепахе выбраться со льда Большой Невки в Петербурге. Животное было выброшено с Гренадерского моста неизвестным живодером.

Местная жительница рассказала в сообществе «Петроградская диаспора» в социальной сети Facebook, что ее поразила самоотверженность девушек-волонтеров и возмутила жестокость владельца домашней черепахи.

По словам очевидцев, кто-то из прогуливающихся вдоль Большой Невки увидел внизу на льдине черепаху, лежащую брюхом вверх, и вызвал добровольцев «Кошкиспас». Волонтеры быстро примчались и спасли бедное животное. Других подробностей инцидента нет, но известно, что черепаха поранилась — у нее была кровь.

После спасения животное доставили в ветеринарную клинику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели перечислили места с самым опасным льдом в Петербурге.

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