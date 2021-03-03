Утром 3 марта в Петербурге 6-балльные пробки

По прогнозу "Яндекса" ситуация на дорогах усложнится до 7 баллов, однако уже к 10 часам движение выровняется до 5 баллов. Скриншот: Яндекс.Карты

По прогнозу "Яндекса" ситуация на дорогах усложнится до 7 баллов, однако уже к 10 часам движение выровняется до 5 баллов. Скриншот: Яндекс.Карты

В среду, 3 марта, по состоянию на 8:30 дорожная ситуация в Северной столице оценивается сервисом «Яндекс.Карты» в 6 баллов.

Для буднего дня загруженность дорог умеренная. Сложности, традиционно, на выезде из Мурино и Нового Девяткино. На пересечении Выборгского шоссе и проспекта Энгельса транспорт стоит из-за ДТП. В районе «Площади Мужества» также движение затруднено — на 2-м Муринском проспекте, проспекте Непокоренных и Кушелевской дороге. Перекрытие на Савушкина возле «Черной речки» окрасило близлежащие улицы в «красный».

Кроме того, «покраснели» улицы вокруг Финляндского вокзала, на Свердловской набережной и Пискаревском проспекте в районе пересечения с ней. Проблемы на Якорной улице, Новочеркасском, Малоохтинском проспектах и набережной Обводного канала. При этом в центре Петербурга движение удивительно свободно, но пробки есть на мостах (Литейном, Дворцовом и Благовещенском), а также на Кронверкской набережной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром вторника в это же время трафик на петербургских дорогах и вовсе оценивался в 4 балла.