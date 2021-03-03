Совет Федерации проводит юбилейное 500-е заседание

Сегодня, 3 марта, российский Совфед проводит юбилейное 500-е заседание. Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов прокомментировал событие.

Сенатор заявил в беседе Online47, что работа в Совете Федерации является большой честью и ответственностью. Он назвал верхнюю палату «государственным кораблем», который не имеет права совершать «необдуманные маневры и резкие крены». По мнению Перминова, Валентина Матвиенко, которая ведет этот «корабль», стала большой удачей для всей страны, ведь она опытнейший политик.

«Я сегодня еще острее чувствую то доверие, которое оказал мне Александр Юрьевич Дрозденко, когда от имени жителей региона поручил мне представлять Ленинградскую область в Совете Федерации. Я об этом всегда помню», — заявил политик.

В честь юбилейного заседания всем сенаторам подарили памятный набор марок. По словам Матвиенко, это приятный подарок в наш век цифровых технологий. Она уверена, что впереди у Совфеда много новых побед.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Перминов назвал открытую модель праймериз «Единой России» большим преимуществом.