Сергей Перминов назвал открытую модель праймериз «Единой России» большим преимуществом

Перминов заявил, праймериз в Ленобласти также будет проходить по максимально открытой модели. Фото: правительство Ленобласти

Перминов заявил, праймериз в Ленобласти также будет проходить по максимально открытой модели. Фото: правительство Ленобласти

Заместитель секретаря Генсовета Единой России, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов прокомментировал решение провести внутрипартийное голосование по максимально открытой модели.

Перминов заявил в беседе с Online47, что открытая модель праймериз является большим преимуществом для партии, поскольку оно дает возможность выбрать лучших. По его словам, партия заинтересована в победе людей с лучшими навыками, большой энергией и поддержкой избирателей.

«Мы ничего не боимся, мы зовем всех идейных к участию в праймериз. Хотелось бы, чтобы та энергия, которая есть у людей, потом трансформировалась в поддержку избирателей. А для этого каждому кандидату необходимо пройти первичный этап отбора. Мы сделаем все, чтобы он был максимально открытым, результат максимально объективным и никто в нем не сомневался», — отметил Перминов.

Он добавил, что открытая модель предварительного голосования будет применяться и в Ленобласти. Перминов не исключил появления неожиданностей, но в любом случае победу одержит тот, кто получит наибольшую поддержку избирателей.

Добавим, что в этом году Перминов будет курировать выборы во Владимирской, Ивановской и Ленинградской областях. Есть вероятность, что избирательный список партии в 47 регионе возглавит губернатор Александр Дрозденко.

Праймериз в регионах пройдут с 24 по 30 мая в электронной форме с верификацией через Госуслуги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выборы в Госдуму пройдут онлайн в шести регионах в 2021 году.