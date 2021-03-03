В Петербурге задержали мужчину, который зарезал сожительницу в день её рождения

В Петербурге задержали мужчину, который зарезал сожительницу в день её рождения
Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Фото: pixabay

В понедельник, 1 марта, в квартире одного из домов по проспекту Ветеранов с травмой головы и ножевыми ранениями обнаружили тело 51-летней хозяйки жилья. Убийцу задержали уже на следующий день.

Сотрудники правоохранительных органов сразу же заподозрили в случившемся 34-летнего сожителя погибшей женщины. По информации главка МВД России по городу и области, мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Подозреваемого объявили в розыск.

Задержали вероятного убийцу уже на следующий день, 2 марта, в квартире дома №1 по улице Петра Лаврова в поселке Сясьстрой Ленинградской области. Как выяснили полицейские, между партнёрами произошел конфликт на почве чрезмерного употребления спиртного. Вероятно, в ходе ссоры мужчина не сдержал гнев, что привело к летальному исходу. Подозреваемый задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Уральской улице прохожий из хулиганских побуждений напал с ножом на курьера.

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