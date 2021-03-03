Новый корпус Первого меда имени Павлова в Петербурге построят в 2022 году

Новый корпус Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова будет возведён в 2022 году на набережной реки Карповки.

Напомним, что строительство здания в Петроградском районе Северной столице началось еще в ноябре 2019 года. После завершения в новом корпусе разместят реабилитационный центр клиники НИИ детской онкологии гематологии и трансплантологии имени Горбачевой и часть клиники офтальмологии ПСПбГМУ.

На возведение и оборудование здания из бюджета Петербурга выделено свыше 2 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 3 марта, на набережной реки Карповки состоялось торжественное открытие памятника медикам, погибшим, спасая жизни пациентов, во время пандемии коронавируса. На церемонии присутствовал губернатор Александр Беглов, который перед началом мероприятия посетил Первый мед, пообщался со студентами и ознакомился с планами по строительству нового корпуса.