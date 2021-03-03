В Петербурге открыли памятник медикам, погибшим в пандемию COVID-19

Перед церемонией открытия губернатор посетил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова, где ознакомился с условиями учебы студентов и ознакомился с планами строительства нового корпус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Перед церемонией открытия губернатор посетил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова, где ознакомился с условиями учебы студентов и ознакомился с планами строительства нового корпус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице на набережной реки Карповки рядом с Первым медицинским университетом появился памятник врачам, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции.

Скульптурой, призванной почтить и увековечить память ушедших из жизни медиков, стал отлитый в бронзе «Печальный ангел» известного петербургского художника Романа Шустрова, который умер от коронавируса 14 мая прошлого года. На открытии памятника присутствовала вдова скульптора Мария Касьяненко, глава Петроградского района Иван Громов и губернатора города на Неве Александр Беглов.

«Я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», — подчеркнул Беглов. Отметим, что средства на установку скульптуры, а также знаковое место для её размещения удалось найти усилиями районной администрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первый день весны в Петербурге почтили память десантников 6-й роты.