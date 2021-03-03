Глава СК Петербурга Клаус стал заместителем Бастрыкина

Александр Клаус занимает должность руководителя Главного следственного управления Cледственного комитета РФ по Санкт-Петербургу с 2014 года. Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Александр Клаус занимает должность руководителя Главного следственного управления Cледственного комитета РФ по Санкт-Петербургу с 2014 года. Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В среду, 3 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Александра Клаус заместителем председателя Следственного комитета России.

Александр Клаус является руководитель Следственного комитета Северной столицы на протяжении почти семи лет, с 2014 года. Теперь он станет одним из заместителей главы СКР Александра Бастрыкина. Начальник ведомства, по предварительной информации, еще не распорядился, кто станет исполняющим обязанности главы СК в Петербурге после ухода Клауса.

Напомним, что Александр Владимирович является выпускником филиала Московского государственного университета в Ульяновске. Он начинал свою карьеру в прокуратуре Ульяновской области в 1994 году, а с 2005 года работал в прокуратуре Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместителем главы комитета по молодежной политике назначили Романа Волковского.