Глава СК Петербурга Клаус стал заместителем Бастрыкина

Глава СК Петербурга Клаус стал заместителем Бастрыкина
Александр Клаус занимает должность руководителя Главного следственного управления Cледственного комитета РФ по Санкт-Петербургу с 2014 года. Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В среду, 3 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Александра Клаус заместителем председателя Следственного комитета России.

Александр Клаус является руководитель Следственного комитета Северной столицы на протяжении почти семи лет, с 2014 года. Теперь он станет одним из заместителей главы СКР Александра Бастрыкина. Начальник ведомства, по предварительной информации, еще не распорядился, кто станет исполняющим обязанности главы СК в Петербурге после ухода Клауса.

Напомним, что Александр Владимирович является выпускником филиала Московского государственного университета в Ульяновске. Он начинал свою карьеру в прокуратуре Ульяновской области в 1994 году, а с 2005 года работал в прокуратуре Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместителем главы комитета по молодежной политике назначили Романа Волковского.

Александр Бастрыкин александр клаус владимир путин назначение новости СПб следственный комитет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МИД РФ заявили о подготовке ответа на санкции США
ЗакС Петербурга в первом чтении принял законопроект о Генплане
Петербуржец в пылу ссоры чуть не застрелил жену
Депутаты Петербурга в первом чтении согласились ввести запрет для ...
Стало известно, когда пройдет прощание с комментатором Юрием Розановым
Глава СК Петербурга Клаус стал заместителем Бастрыкина
Стали известны имена кандидатов на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»
В Петербурге 11 муниципальных депутатов могут лишиться мандатов после проверки