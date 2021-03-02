Замглавой Комитета по молодежной политике Петербурга назначен Роман Волковский

Роман Волковский ранее работал в администрациях Приморского и Фрунзенского районов, а также в Комитете имущественных отношений. Фото: пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Роман Волковский ранее работал в администрациях Приморского и Фрунзенского районов, а также в Комитете имущественных отношений. Фото: пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Во вторник, 2 марта, стало известно о назначении на должность заместителя председателя Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Романа Волковского.

Роман Игоревич, как информирует пресс-служба ведомства, будет курировать организацию массовых мероприятий и развитие добровольческой деятельности, а также возьмет на контроль закупки и материально-техническое обеспечение Комитета.

Председатель Богдан Заставный подчеркивает, что Волковский имеет внушительный опыт работы в органах государственной власти, его назначение безусловно усилит команду комитета и поможет справиться с поставленными задачами. Ранее Роман Игоревич работал заместителем главы администрации Приморского района, занимал должности в администрации Фрунзенского района и был сотрудником Комитета по управлению городским имуществом (нынешнем Комитете имущественных отношений).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге назначен новый генеральный консул Финляндии.