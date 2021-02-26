Президент Финляндии назначил нового генконсула в Петербурге

Президент Финляндии Саули Ниинисте назначил нового генерального консула страны в Санкт-Петербурге. Соответствующую должность заняла Саннамаария Ванамо.

Об этом стало известно в пятницу, 26 февраля. Как сообщили на официальном сайте местного правительства, Ванамо вступит на новую должность 15 апреля.

До своего назначения Саннамаария Ванамо занимала должность заместителя директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Финляндии снова объявят в стране чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.