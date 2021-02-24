Финляндия вернет режим ЧС из-за коронавируса

Власти Финляндии снова объявят в стране чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как сообщает телекомпания Yle со ссылкой на источники в кабмине, данное решение будет озвучено властями в четверг. Новые меры из-за инфекции будут связаны с общепитом. Планируется ограничить работу ресторанов в стране для стабилизации с заболеваемостью.

Напомним, что схожие меры страна принимала до этого весной прошлого года. В первую волну коронавируса в Финляндии были закрыты рестораны, а еду можно было покупать только на вынос. На данный момент заведения продолжают работу по сокращенному графику.

За сутки в стране инфекцию выявили у 590 человек. Общее число зараженных превысило 55 тыс. пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия продлила ограничения на пересечение границы.