Фонд социального страхования озвучил максимальную стоимость дня на больничном для россиян

Заместитель главы Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая (ФСС) заявила, что максимальная стоимость дня на больничном для россиян составляет 2 434 рубля, а минимальная — 426 рублей.

В целом бюджет ФСС составляет 800 миллиардов рублей, из которых 649 выделяются на выплату пособий по временной нетрудоспособности и материнству, а 98 миллиардов — на компенсации, связанные с несчастными случаями. Кроме того, фонд занимается обеспечением техническими средствами реабилитации, оплатой путёвок в санатории и родового сертификата, а также дополнительного отпуска родителям детей-инвалидов — все эти пункты финансируются бюджетом РФ.

Расчет оплаты больничного производится с учетом стажа работы. При менее пяти лет стажа пособие составит 60% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, а свыше — 100%, но не более 2,4 тысяч рублей в день.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 44% россиян оказались не в курсе повышения налога на доходы со вкладов от 1 млн рублей с 1 января 2021 года.