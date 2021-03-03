Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при лечении коронавируса

Доктор и телеведущий Александр Мясников призвал врачей различать «ковид-ОРЗ» и «ковид-пневмонию».

Он отметил, что это разные болезни и лечить их нужно разными способами.самая главная ошибка, по словам Мясникова, использовать в обоих случаях кроворазжижающие препараты, которые показаны при легкой форме коронавируса.

«Я лично знаю людей, которые умирали от кровоизлияния в мозг. Это разновидность самоубийства и вредительства», — заявил он в эфире ютьюб-канала «Соловьев Live».

Он отметил, что при легком течении зараженному коронавирусом достаточно соблюдать постельный режим, при необходимости принимать парацетамол и пить много жидкости.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что пандемия гриппа может потрясти планету и стать опаснее коронавирусной инфекции. Специалист заявил, что грипп станет заболеванием, которое в будущем потрясет нашу планету.