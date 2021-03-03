Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России.

По ее словам, для этого нужно привить 25 процентов россиян.

Она также отметила, что если эту кампанию по вакцинации растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется привить около 30 процентов, сообщает ТАСС.

Скворцова также добавила, что без вакцинации третья волна пандемии коронавирусной инфекции была бы неизбежна в мае и ее пик придется на октябрь 2021 года.

По последним данным, в России зафиксировано 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что угроза пандемии коронавируса, несмотря на снижение динамики распространения болезни, все еще актуальна, поэтому Роспотребнадзор напоминает о правилах дезинфекции поверхностей в квартире.