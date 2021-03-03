Чешский миллиардер вакцинировался от коронавируса, выдав себя за медицинского работника

Сейчас в Чехии могут вакцинироваться только врачи, учителя и граждане старше 70 лет. Фото: pixabay

Сейчас в Чехии могут вакцинироваться только врачи, учителя и граждане старше 70 лет. Фото: pixabay

Чешский миллиардер и председатель политической партии «Гражданский демократический альянс» Павел Сегнал вакцинировался от коронавируса, выдав себя за медработника.

Директора пражской клиники рассказал, что миллиардер предоставил ему справку из своей стоматологической клиники, что является медработником, хотя он только владеет клиникой и не относится к категории граждан, которые на данный момент имеют право на вакцинацию, сообщает чешский новостной портал Seznam Zprávy.

Отметим, что сейчас в Чехии могут вакцинироваться только врачи, учителя и граждане старше 70 лет.

По последним данным, в Чехии зарегистрировано 1 269 058 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 093 537 пациентов, число смертельных исходов достигло 20 941.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что угроза пандемии коронавируса, несмотря на снижение динамики распространения болезни, все еще актуальна, поэтому Роспотребнадзор напоминает о правилах дезинфекции поверхностей в квартире.