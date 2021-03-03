Доктор Мясников предсказал новые пики пандемии коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что пики пандемии коронавируса продолжат возникать сезонно.

Врач отметил, что коронавирус полностью не исчезнет, а число летальных исходов будет расти.

«Я думаю, коронавирус будет идти по планете, в том числе по нашей стране, выйдет на плато и будет тлеть, периодически прорываясь пиками, скорее всего, сезонными», — цитирует его слова НСН.

По его словам, это произойдет после вакцинации нескольких миллионов человек.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что пандемия гриппа может потрясти планету и стать опаснее коронавирусной инфекции. Специалист заявил, что грипп станет заболеванием, которое в будущем потрясет нашу планету.