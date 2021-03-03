Из Петербурга в Тюмень запустят прямые рейсы с 24 апреля

Перелеты будут осуществляться на самолетах "Боинг 737-700". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Перелеты будут осуществляться на самолетах "Боинг 737-700". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Авиакомпания Smartavia запускает новый прямой рейс между Петербургом и Тюменью.

Самолеты начнут летать по указанным направлениям с 25 апреля. Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 4 150 рублей.

Как сообщили в официальной группе тюменского аэропорта «Рощино», полеты будут происходить до четырех раз в неделю. Предполагается, что самолеты будут летать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в марте появились прямые авиарейсы между Петербургом и Кемеровою. Первый самолет вылетел 3 числа.