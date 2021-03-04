Зафиксированы первые случаи «вечного» заражения коронавирусом

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В США выявлены первые случаи «вечного» заражения коронавирусом.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии установили, что в организмах трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись в течение более полугода, сообщает портал medRxiv.

Речь идет о молодом человека, а также мальчике и девочке дошкольного возраста.

По словам специалистов, «вечное»нахождение вируса в организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям.

По последним данным, в мире зафиксировано 115 128 349 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 65 099 514 пациентов, число смертельных исходов достигло 2 558 059.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что угроза пандемии коронавируса, несмотря на снижение динамики распространения болезни, все еще актуальна, поэтому Роспотребнадзор напоминает о правилах дезинфекции поверхностей в квартире.