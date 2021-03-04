Коронавирус унес жизни еще 48 человек

Число летальных исходов в городе с начала пандемии достигло 11 248 человек. Фото: Pixabay

Число летальных исходов в городе с начала пандемии достигло 11 248 человек. Фото: Pixabay

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 48 человек.

С начала пандемии в городе зафиксировано 371005 случаев заражения COVID-19, число летальных исходов достигло 11 248 человек, при этом выздоровело 308160 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 986 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в России выявлено 4 290 135 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 823 летальных исхода. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 869 857 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.