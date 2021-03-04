В Удмуртии готовятся к проведению «Тракторного биатлона -2021»

В республике Удмуртия 6 марта состоится очень необычное соревнование — тракторный биатлон. В этом году участниками мероприятия станут сразу 53 человека, среди которых четыре женщины.

Трактористам предстоит преодолеть трассу с препятствиями, огневые рубежи и испытать себя в экстремальных условиях — вождении на льду и в болотах. Примечательно, что в биатлоне принимают участие не только профессионалы, но и любители. Эти гонки отличаются от привычных соревнований на скорость — многое зависит также от мастерства управления непростым транспортным средством. Отметим, что участники едут не быстрее 35-40 километров в час.

Впервые мероприятие организовали в 2019 году, и с тех пор тракторный биатлон в Удмуртии планировали проводить ежегодно, однако в 2020 году планы нарушила пандемия коронавируса. Но сейчас соревнования все же состоятся — в этот раз будет даже отдельный заезд для женщин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор российской части оргкомитета «Евро-2020» Алексей Сорокин рассказал о готовности Петербурга к проведению чемпионата.