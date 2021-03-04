В Ленобласти задержали третьего участника незаконной охоты на лося

В Ленобласти задержали третьего участника незаконной охоты на лося
Браконьерам, охотившимся на лосей, грозит от 500 тысяч до 1 млн рублей штрафа или от 3 до 5 лет заключения. Фото: pixabay

Днем 4 марта в частном доме во Всеволожском районе Ленинградской области задержали 37-летнего мужчину, который оказался причастен к незаконной охоте на лося.

У задержанного есть двое соучастников, которых полиция поймала немногим раньше. 39-летнего уроженца Татарстана и 52-летнего выходца из Новгородской области задержали в одном из садоводств Всеволожского района. Мужчин остановили с поличным, когда они пытались загрузить в автомобиль части туши самки лося.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Сейчас правоохранительные органы решаю вопрос об избрании меры пресечения всем троим подозреваемым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали четверых членов организованной преступной группировки, специализирующихся на угоне корейских автомобилей.

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