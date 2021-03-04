Градозащитники пытаются остановить снос бывших корпусов завода «Петрохолод»

Градозащитники пытаются остановить снос бывших корпусов завода &#171;Петрохолод&#187;
Корпуса завода "Петрохолод" были построены в 1930-х годах. Фото: pastvu.com

На территории завода «Петрохолод» начали сносить довоенное здание холодильника. Активисты требуют остановить снос здания, в то время как собственник уверен, что сооружение уже не получится восстановить.

Работы проводятся на законных основаниях, но градозащитники все равно пытаются спасти здание. Корпуса завода «Петрохолод» были построены в 1930-х годах. Петербуржцы подали заявку в комитет по охране памятников (КГИОП) с просьбой признать здание объектом культурного наследия, но заявку не успели рассмотреть.

Заявку направила магистр факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алина Заляева 17 февраля. Она считает, что с этого момента любые работы на объекте должны были приостановить, но в ведомстве с этим не согласились.

Работы по сносу холодильника начались 28 февраля. Их проводит компания «СносСтройИнвест». Здания и территория принадлежат ООО «Петрохолод». 8 февраля КГИОП по запросу компании оповестил, что здание не включено в реестр памятников.

Госстройнадзор признал снос законным в конце января, передает «Фонтанка».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд вынес решение по Охтинскому мысу: «Газпром» продолжит застраивать, а градозащитники — отстаивать стоянку неолита.

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