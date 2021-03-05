Реставрация памятника Николаю I в Петербурге потребует еще 40 млн рублей

Реставрация памятника Николаю I в Петербурге потребует еще 40 млн рублей
Памятник Николаю I стал первой в Европе конной статуей, поставленной на две точки опоры (задние ноги коня). Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В 2021 году власти Северной столице выделят дополнительно до 39,7 миллионов рублей на реставрацию памятника императору Николаю I, установленному на Исаакиевской площади.

Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок. Заказчиком выступает Санкт-Петербургская дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры. Восстановление конной статуи должно завершиться 10 ноября текущего года.

Отметим, что реставрация памятника началась еще в 2020 году, изначально на эти цели было направлено 116,4 млн рублей. Скульптура была создана Огюстом Монферраном, Петром Клодтом, Робертом Залеманом и Николаем Рамазановым по заказу Александра II (сына Николая I) в 1859 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на реставрацию Александро-Невской лавры Смольный выделит 93,6 миллиона рублей.

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