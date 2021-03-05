В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 983 человек

В Петербурге за прошедшие сутки коронавирус выявили у 983 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно в пятницу, 5 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном рейтинге Москва, где подтвердили еще 1 757 случаев заражения Covid-19. На третьем месте оказалась Московская область — 750 новых инфицированных. В Ленобласти болезнь подхватили еще 144 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 23 520 человек.