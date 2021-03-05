В России выявили 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В России выявили 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Коронавирус продолжает распространяться. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

По данным оперативного штаба на 11 часов 5 марта на территории России выявлено 11 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1 322 человека (12%) переносят болезнь в бессимптомной форме. В общей сложности, с начала пандемии коронавирусом заразились 4 301 159 россиян. Кроме того, за последние сутки зафиксировано 462 летальных исхода. Нарастающим итогом число жертв инфекции достигло 88 285 человек.

Число выписанных за сутки пациентов на 4,4 тысячи человек превышает количество суточных случаев заражения и составляет 15 464 пациента. Таким образом, число выздоровевших россиян приблизилось к отметке в 3 885 321 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус по-прежнему представляет серьезную угрозу: в городе выявили 983 случая заражения за сутки, динамика заражений вновь растет.

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