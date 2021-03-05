Петербургу понадобится больше 5 лет на вакцинацию всех жителей против COVID-19

Петербургу понадобится больше 5 лет на вакцинацию всех жителей против COVID-19
В среднем, необходимо около 1,5 лет, чтобы привить необходимый минимум горожан для формирования коллективного иммунитета. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

На сегодняшний день среди всех россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, доля петербуржцев составляет 4,88%, согласно данным Смольного о ходе прививочной кампании и сведениям оперштаба.

Как подсчитали журналисты Peterburg2, вакцинация в Северной столице длится уже 69 дней (с 26 декабря), второй этап — около 48 дней (примерно с 15 января). Учитывая, что на 4 марта привито 2,4% жителей города (то есть, 129 439 человек, полностью закончивших цикл вакцинации), ежесуточно получают второй укол 2 697 петербуржцев. При сохранении текущих темпов на то, чтобы привить все население уйдет 5 лет и 4 месяца (немногим меньше 2 тысяч дней).

В марте, однако, динамика ускорилась — ежедневно завершают цикл вакцинации до 7 004 человек. В таком случае на то, чтобы обезопасить каждого горожанина потребуется 751 день (2 года и 21 день). При этом для коллективного иммунитета, по словам завкафедрой Сеченовского университета Андрея Герасимова, необходимо привить как минимум 52%. При среднем количестве вакцинируемых в 2 967 человек этого показателя можно достичь за 2,5 года, при мартовских темпах — за 1 год и 17 дней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Мишустин призывает завершить основной этап кампании по вакцинации россиян до осени.

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