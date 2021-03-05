На «Газпром Арене» появится пункт вакцинации от коронавируса

На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге откроют пункт вакцинации от коронавируса.

Об этом в эфире телеканала 78 заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Он отметил, что сделать прививку могут болельщики, которые пришли на матч. По его словам, власти города постараются сделать так, чтобы эпидемия закончилась к сентябрю 2021 года.

Всего в Северной столице вакцинировано 274 018 человек, из которых 137 751 прошли полный цикл вакцинации. В поликлиниках остаются неизрасходованными 74 524 комплекта вакцины.

Всего с начала пандемии в Петербурге 371988 случаев заражения COVID-19. Скончались 11274 человека. Выздоровело 310751 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которым в городе продлевается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.