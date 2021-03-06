Коронавирус унес жизни еще 39 петербуржцев

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов от коронавируса. За последние сутки болезнь не смогли побороть 39 жителей.

Об этом стало известно в субботу, 6 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее число умерших достигло 11 313.

Петербург занимает второе место по суточному числу смертей среди регионов России. Лидирует в данном антирейтинге Москва, где выявлено 50 умерших, на третьем оказалась Московская область — 35 умерших.

Также за сутки из городских больниц были выписаны 2 750 человек после лечения COVID-19. За все время здоровыми признаны 313 501 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирус нашли у 975 петербуржцев.