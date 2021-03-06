Эксперты перечислили ранние признаки цирроза печени

Эксперты перечислили ранние признаки цирроза печени
Покрасневшие ладони должны заставить насторожиться. Фото: pixabay

Британские врачи раскрыли неожиданные симптомы цирроза печени — смертельно опасного хронического заболевания.

Как отмечают специалисты, поводом для беспокойства являются слабость, повышенная утомляемость, раздражительность и нарушения сна. Кроме того, возможными признаками цирроза могут быть и внешние симптомы: покрасневшие ладони, сосудистые звездочки, желтизна кожи и глаз.

Медики также рекомендуют обратиться к специалистам в случае кровотечений из носа и десен, частой тошноте и потере аппетита, пишет Daily Express. Добавим, что все вышеперечисленные признаки также могут свидетельствовать и о многих других заболеваниях, поэтому диагноз должен ставить только врач.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще одним неочевидным симптомом серьезных недугов может быть онемение рук и ног.

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Эксперты перечислили ранние признаки цирроза печени
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