В Швейцарии запретили носить в общественных местах паранджу

Теперь в Швейцарии нельзя носить, в частности, балаклаву, паранджу и никаб. Фото: unsplash

Теперь в Швейцарии нельзя носить, в частности, балаклаву, паранджу и никаб. Фото: unsplash

Жители Швейцарии в рамках референдума проголосовали за запрет скрывать лицо в общественных местах.

Как сообщает Swiss Info, в пользу общенационального запрета на ношение скрывающих лицо предметов гардероба высказались 52,7% избирателей. Запрет будет распространяться как на граждан Швейцарии, так и на иностранцев. Им нельзя будет скрывать лицо в общественном транспорте, административных зданиях, ресторанах, магазинах, на стадионах и других общественных местах.

Исключением стали места отправления религиозного культа. Также лицо разрешается скрыть по медицинским показаниям, в целях безопасности и в силу климатических условий.

Теперь в Швейцарии нельзя носить, в частности, балаклаву, паранджу и никаб. Местные власти рассчитывают, что новый закон дасть возможность правоохранителям «решительнее бороться с правонарушителями в масках».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мусульман заверили, что вакцина «Спутник V» является халяльной.