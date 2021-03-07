В Финляндии вводят жесткий локдаун на три недели

Власти Финляндии вводят с понедельника, 8 марта, вводят в стране жесткие карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Как сообщает финское правительство, локдаун вводится до 28 марта. Ученики средних и старших школ в течение трех недель будут учиться из дома. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу. Планируется закрыть рестораны, бары, кафе и ночные клубы. Решение о закрытии общепита примут в понедельник.

Однако ограничительные меры не затронут регионы, где ситуация с коронавирусом стабильна. Сейчас такая обстановка наблюдается в пяти медицинских округах, всего страна поделена на 21 округ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 марта Финляндия ввела режим чрезвычайного положения из-за пандемии.