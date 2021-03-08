Не менее 20 человек погибли при мощных взрывах в Экваториальной Гвинее

Не менее 20 человек погибли при мощных взрывах в Экваториальной Гвинее
Мощные взрывы прогремели на военной базе в городе Бата. Фото: Pixabay

По меньшей мере 20 человек стали жертвами четырех взрывов на севере Экваториальной Гвинеи.

Как сообщает BNO News со ссылкой на Минздрав страны, в результате взрывов с ранениями госпитализированы не менее 300 человек. Многие люди числятся пропавшими без вести. В то же время по данным Al Jazeera, пострадали не менее 420 человек.

Мощные взрывы прогремели на военной базе в городе Бата. Ряд СМИ сообщает, что это случилось на территории оружейного склада, в казармах сил специального назначения. Поблизости находится квартал, где проживают бедные семьи. Причина серии взрывов устанавливается.

Людей продолжают извлекать из-под завалов. Местные власти призывают граждан сдавать кровь для пострадавших. В больницах не хватает мест для раненых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Африке произошло крушение вертолета с военными специалистами из России.

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