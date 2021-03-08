Петербургский врач получил миллион на открытие клиники для бездомных

Врач из Петербурга Сергей Иеков победил в конкурсе российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. В рамках этого конкурса участники должны были рассказать о своем проекте и получить один млн рублей на его развитие.

Журналист подвел итоги на своей странице в Instagram. Победителем стал врач из Петербурга Сергей Иеков – основатель и руководитель проекта «Благотворительная больница», где оказывает медицинскую помощь бездомным людям.

«Цель Сергея на этот год – зарегистрировать НКО и в дальнейшем открыть бесплатную клинику для бездомных. Но перед этим Сергей пройдет курс для лидеров НКО в Московской школе профессиональной филантропии», — написал Дудь в своем Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медик рассказала, что рак желудка на 20% чаще встречается у обладателей второй группы крови. Пациенты со второй и четвертой группой чаще страдают от рака поджелудочной железы. Она добавила, что менее всего к развитию онкологии предрасположены люди с первой группой крови.