В Москве отец убил пятилетнего сына

В Москве отец убил пятилетнего сына
Отец убил ребенка Фото: pixabay.com

В подъезде жилого дома на юге Москвы мужчина убил своего ребенка.

Как сообщает РЕН ТВ, убийство произошло на Пролетарском проспекте. Ребенок получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью.

Первыми о трагедии узнали соседи и тут же вызвали полицию. Известно, что мужчина забрал сына на выходные от матери, с которой находился в разводе.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водолазы смогли обнаружить тело 6-летнего мальчика, которого искали в Карелии с конца декабря. Ребенок потерялся на реке Тохмайорка в поселке Хелюля.

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