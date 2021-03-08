В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 12 тыс. человек

Жители Петербурга продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 12608 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 8 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за указанный период было обработано 3481 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1420 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1148 человек. Добровольцы выполнили 5915 заявок.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость COVID в Петербурге возросла на 87 %.