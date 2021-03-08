В Петербурге 8 марта ожидаются сильный ветер и снег

В понедельник, 8 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, метеорологические условия в городе будет определять тыловая часть циклона, центр которого ушёл на север Приволжья. По прогнозу синоптика, местами пройдёт небольшой снег.

Столбики термометров покажут -6…-8 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне -5…-10 градусов. Ветер северного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.